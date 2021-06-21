全球金屬再生巨頭 瞄準大陸錢景

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸經濟的綠色轉型，讓金屬回收再生領域的跨國公司嗅到商機。全球最大的金屬回收再生利用公司之一順爾茨集團總裁蘇漢（RafaelSuchan）受訪表示，順爾茨集團去年剛進入大陸市場，將把中國大陸打造成全球最大的金屬回收基地。

中新社報導，蘇漢指出，目前，中國大陸生產和使用的金屬約占全球的一半左右。但與歐美等經濟體相比，中國大陸的金屬回收利用率還相對較低。

「歐洲在生產新的鋁製品時，回收鋁的使用率達到了七成；廢鋼的利用率則是四到五成。在美國，生產新的鋼鐵製品時，廢鋼的利用率達到七成」，蘇漢稱，而在中國大陸，廢鋼比只有22%，廢舊鋁的使用率只占鋁產業的17%。

他預計，10年後，大陸廢鋼回收利用比例將會翻一番左右，即每生產11億至12億噸鋼鐵，就會用到4億至4.2億噸廢鋼，市場規模將超過兆元（人民幣，下同）。

蘇漢認為，對中國大陸來說，循環利用、加大廢舊金屬使用比例有兩方面意義：首先是減少對外部資源的依賴，回收的廢舊鋼鐵越多，所需的鐵礦石進口量就會越低；其次是減少碳排放，使用廢舊鋼鐵作為原材料，生產出每噸鋼鐵排放出的二氧化碳量會降低至少65%。

報廢汽車拆解、回收、再利用是再生資源領域的一大重點。蘇漢認為，當前，大陸的汽車保有量已超過兩億台，居世界第二位，僅次於美國。未來五年，中國大陸有可能超過美國成為第一。

假設汽車報廢率是5%，按照現有的龐大汽車保有量，大陸每年要回收的報廢車輛將超過1000萬台。「中國很快就會成為世界上最大的報廢汽車回收市場」，蘇漢說。

不過，中國大陸目前使用的技術方法，報廢汽車回收率只有70%-80%。如果使用順爾茨的技術，一輛報廢車輛97%的材料都會被回收，高於歐盟95%的回收率標準。

今年5月，順爾茨與山東魏橋集團聯合建設的回收產業園—中德宏順循環科技項目正式奠基。該項目投資15億元，建成後將成為世界上最大的有色金屬回收科技產業園區，預計再生鋁年處理規模達50萬噸，年拆解報廢機動車處理規模10萬輛。

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