上海臨港新片區 12項目開工

聯合報 / 記者羅印冲／綜合報導
上海臨港新片區12個項目20日集中開工，圖為臨港新片區滴水湖西島的中銀金融中心項目現場。（新華社）
上海臨港新片區12個項目20日集中開工，圖為臨港新片區滴水湖西島的中銀金融中心項目現場。（新華社）

6月20日上午，上海臨港新片區舉行第二季度建設工程集中開工儀式，活動設置中銀金融中心主會場和11個分會場，此次集中開工的項目總建築面積160萬平方公尺，總投資224億元（人民幣，下同）。

據觀察者網報導，本次共有12個項目集中開工：中銀金融中心項目、信息飛魚全球數字經濟創新島D0101地塊數據中心項目、世界頂尖科學家成果轉化中心項目、中微臨港產業化基地（一期）項目、中建地產書院B0603地塊住宅項目、城投科技城D03-01地塊租賃住宅項目、中建東孚臨港C5B-11住宅項目、金橋臨港綜合區教育商住綜合體項目、浦東臨港寶燕商業地產新建工程項目、臨港地區PDC1-0102單元C2、C5街坊21-02地塊初中項目、上海臨港現代冷鏈物流全球中心項目、黃日港生態公益林建設項目。

中銀金融中心項目位於臨港新片區金融總部聚集和金融業務創新核心區，地上建築面積185761.7平方公尺，包含2棟地上39層200公尺高的超高層雙子塔樓，該項目建成後將成為金融總部辦公為主體的大型地標性城市綜合體。

世界頂尖科學家成果轉化中心項目位於臨港新片區頂尖科學家社區項目將發揮頂科實驗室科技成果資源優勢，集聚技術、信息、資金、人才等全球科技創新元素，搭建高水平科技創新成果轉化服務體系，著力打通從基礎科研最先一公里到技術轉化最後一公里的創新生態鏈，打造具有全球影響力和競爭力的前沿科技成果轉移轉化基地。

信息飛魚全球數位經濟創新島D0101地塊數據中心項目既是落實中國大陸加快發展新基建的要求，也是打造信息飛魚雲腦所必須的關鍵基礎承載。該項目將支持新片區積體電路、人工智能、生物醫藥業、民用航空等關鍵領域，有利於推動智能汽車、智能製造、智能機器人等新產業新業態發展，為大陸數據跨境流通提供基礎設施建設和製度創新的臨港模式。

金融中心 上海 建築

延伸閱讀

傳大規模停業後 上海台商麵包店宜芝多致歉

林鄭月娥：香港金融中心的「金名片」絲毫未受損

郭台銘、台積電能順利買到BNT疫苗？要看這三個關鍵

偷拍近5千名女學生按美醜排序惹議！ 上海藝術館下架作品閉館

相關新聞

陸股火熱 證券印花稅衝高

大陸A股市場活躍度疫後回升，前五月證券交易印花稅達到人民幣1,228億元（約新台幣5,280.4億元），年增50.3%，...

從投行看大陸／台商使用模里西斯公司風險分析

7月1日起台商過去設立的模里西斯GBL 2公司將失效，可能給台商帶來稅務、銀行帳戶、業務和上市四大風險。

四川德陽：5G智慧工廠助力製造業發展

「新時代製造業－四川5G+智慧工廠暨工業互聯網雲平台現場發布會」，近日在四川德陽凱州新城舉行。會上發布了西部首個基於5G...

合肥先進計算中心 正式運行

合肥先進計算中心「巢湖明月」20日在安徽合肥市正式運行。合肥先進計算中心是「長三角科技創新共同體建設發展規劃」的重要項目...

上海臨港新片區 12項目開工

6月20日上午，上海臨港新片區舉行第二季度建設工程集中開工儀式，活動設置中銀金融中心主會場和11個分會場，此次集中開工的...

全球金屬再生巨頭 瞄準大陸錢景

大陸經濟的綠色轉型，讓金屬回收再生領域的跨國公司嗅到商機。全球最大的金屬回收再生利用公司之一順爾茨集團總裁蘇漢（Rafa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。