上海臨港新片區 12項目開工

6月20日上午，上海臨港新片區舉行第二季度建設工程集中開工儀式，活動設置中銀金融中心主會場和11個分會場，此次集中開工的項目總建築面積160萬平方公尺，總投資224億元（人民幣，下同）。

據觀察者網報導，本次共有12個項目集中開工：中銀金融中心項目、信息飛魚全球數字經濟創新島D0101地塊數據中心項目、世界頂尖科學家成果轉化中心項目、中微臨港產業化基地（一期）項目、中建地產書院B0603地塊住宅項目、城投科技城D03-01地塊租賃住宅項目、中建東孚臨港C5B-11住宅項目、金橋臨港綜合區教育商住綜合體項目、浦東臨港寶燕商業地產新建工程項目、臨港地區PDC1-0102單元C2、C5街坊21-02地塊初中項目、上海臨港現代冷鏈物流全球中心項目、黃日港生態公益林建設項目。

中銀金融中心項目位於臨港新片區金融總部聚集和金融業務創新核心區，地上建築面積185761.7平方公尺，包含2棟地上39層200公尺高的超高層雙子塔樓，該項目建成後將成為金融總部辦公為主體的大型地標性城市綜合體。

世界頂尖科學家成果轉化中心項目位於臨港新片區頂尖科學家社區項目將發揮頂科實驗室科技成果資源優勢，集聚技術、信息、資金、人才等全球科技創新元素，搭建高水平科技創新成果轉化服務體系，著力打通從基礎科研最先一公里到技術轉化最後一公里的創新生態鏈，打造具有全球影響力和競爭力的前沿科技成果轉移轉化基地。

信息飛魚全球數位經濟創新島D0101地塊數據中心項目既是落實中國大陸加快發展新基建的要求，也是打造信息飛魚雲腦所必須的關鍵基礎承載。該項目將支持新片區積體電路、人工智能、生物醫藥業、民用航空等關鍵領域，有利於推動智能汽車、智能製造、智能機器人等新產業新業態發展，為大陸數據跨境流通提供基礎設施建設和製度創新的臨港模式。