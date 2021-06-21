合肥先進計算中心 正式運行

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
合肥先進計算中心「巢湖明月」20日在安徽合肥市正式運行。 （中新社）
合肥先進計算中心「巢湖明月」20日在安徽合肥市正式運行。 （中新社）

合肥先進計算中心「巢湖明月」20日在安徽合肥市正式運行。合肥先進計算中心是「長三角科技創新共同體建設發展規劃」的重要項目，採用分期建設模式，一期總投資4.3億元（人民幣，下同）。

中新社報導，目前，系統計算能力已達到億億次級，其中雙精度計算峰值12PFlops，相當於31250台配備酷睿i7-9700處理器的個人電腦，數據總存儲容量15PB，相當於117187部128GB的手機。

合肥市大數據資產運營公司副總經理屠冉表示，合肥先進計算中心在建設中使用先進的浸沒式液冷技術。它將服務器主板、處理器、內存等發熱量大的器件完全浸沒在冷媒液體中，在工作狀態下，通過液體升溫汽化，實現熱量的轉移。相較於傳統散熱的風冷技術，它具有更高的傳熱效率，能效比提升超30%。

屠冉表示，合肥先進計算中心在試運行期間，已啟動包括氣象模式、算法訓練、語音識別等在內的應用場景適配。未來，系統不僅能為合肥綜合性國家科學中心在信息、能源、材料、健康、環境等領域的科學研究提供算力支持，同時還能服務量子通信、新型顯示、智能語音、機器人、新能源汽車、生物醫藥和高端醫療裝備等新興產業發展。　　

目前，合肥先進計算中心已與上海、蘇州、烏鎮三方簽署協議，合作共建長三角先進計算聯盟。

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