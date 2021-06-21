四川德陽：5G智慧工廠助力製造業發展

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
四川「5G+工業互聯網」發展，已全面進入快車道，圖為位於凱州新城的亞度家具數位化車間。圖／本報四川德陽傳真
四川「5G+工業互聯網」發展，已全面進入快車道，圖為位於凱州新城的亞度家具數位化車間。圖／本報四川德陽傳真

「新時代製造業－四川5G+智慧工廠暨工業互聯網雲平台現場發布會」，近日在四川德陽凱州新城舉行。會上發布了西部首個基於5G專網，集研發、生產、倉儲、物流、運營管理「五位一體」的「5G+工業互聯網雲平台」。

該平台由四川省5G產業聯盟、四川移動、亞度家居聯合打造，是一個基於集5G研發、生產、倉儲、物流、運營管理「五位一體」的工業互聯網雲平台。該平台發布後，將通過提供以數位化、網路化、平台化、自動化為基礎的科技服務及企業可承受的綜合解決方案，幫助四川省各企業打通傳統製造業各方壁壘，有效解決傳統製造業在各端發生的問題。

2017年底，位於凱州新城的亞度家居開始了工業互聯網數位平台的搭建，不到兩年的時間裡，從內部管理、訂單處理、柔性製造、智慧倉儲、物流跟蹤到送貨安裝管理，進行了全面的數位化升級。一塊板材的利用率，從60%大幅提升到98.9%，生產的周期也由35天縮短到5天，流動資金占用率降低七成，人工成本節省了40%。

該平台的發布，不僅標誌著四川「5G+工業互聯網」發展全面進入快車道，更標誌著數位化賦能千行百業助力製造業高品質發展，正進入全新階段。下一步，德陽將以完善新型資訊基礎設施建設、推進5G+工業互聯網融合創新發展等為主要抓手，在支柱產業積極培育和應用智慧製造新模式，加快推進製造業數位化、智慧化轉型。

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