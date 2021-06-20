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護糧食安全 中國推860億元補貼農民種糧
受商品價格普遍上揚影響，中國糧食生產承受壓力，可能進一步影響糧食安全。中國國務院日前召開會議，決議對農民發放共計人民幣200億元（約新台幣860億元）的補貼。
新華社報導，中國國務院總理李克強18日主持召開國務院常務會議，會議表示，今年以來農資價格上漲快，將對實際種糧農民發放補貼，並決定擴大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施範圍，增強農民抵禦風險能力。
報導引述會議指出，中共黨中央、中國國務院高度重視糧食生產和糧食安全。但今年以來受大宗商品價格上漲影響，化肥、柴油等農資價格明顯上漲，加上正值夏收夏種關鍵時期，必須鼓勵農民積極種糧。
會議決定，在加強農資市場調節、引導企業增加國內市場供給的同時，將根據主要糧食作物農資等價格上漲情況，中央財政安排200億元左右資金，對實際種糧農民發放單次補貼，以穩定農民收入。
此外，為幫助農民抵禦災害等風險、穩定種糧收益，會議決定，今年在全國13個糧食主產省份，對500個產糧大縣實施稻穀、小麥種植完全成本保險，覆蓋種子、農藥、化肥等直接物化成本，以及土地、人工成本，彌補自然災害、病蟲害等導致的損失；也實施玉米種植收入保險，彌補因價格、產量波動導致的損失。
預計明年將推廣至主產省份所有產糧大縣。加大保險保費財政補貼，其中省級財政補貼不低於25%，中央財政對中西部以及東北地區補貼45%。
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