原油期權明（21）日在上海期貨交易所掛牌交易，業界認為，原油期權不僅可以增加市場上的投資標的，更能夠多方位、全面滿足企業規避風險需求。

在境外相關衍生品價格無法反映大陸境內、乃至亞太地區供需基本面的情況下，2018年大陸推出原油期貨。海通期貨投資諮詢部能源化工負責人楊安表示，透過合理利用上海原油期貨，部分貿易商和煉油廠在擴大規模的同時，還獲得金融市場發展帶來的紅利，正因為如此，市場非常期待原油期權上市。

中化石油期貨業務負責人也持相同觀點。在他看來，原油期權之所以會在此時推出，主要是因為外部環境已經具備。

據了解，上海原油期權的交易標的為上海原油期貨。數據顯示，2020年上海原油期貨累計成交4,158.58萬手，累計成交人民幣11.96兆元；原油期貨一般法人日均持倉占比上升至42%左右。自2018年以來，上海原油期貨成交量排名全球第三。

楊安分析，原油期權的上市，將完善大陸實體企業的避險體系，吸引更多投資人參與衍生品交易。原油期權在合約設計上，更加貼近目前實體企業的訴求，和原油期貨一樣交易單位為1,000桶/手。另外，在行權方式上，採用靈活性更高的美式期權，與境外的原油期權相同，在市場有利或有實際需要時，期權買方可以隨時行權獲得期貨頭寸，更為靈活。在上市初期流動性相對有限的期權市場，美式期權模式也為投資人退出提供新途徑。

華泰期貨研究院原油分析師潘翔認為，原油期權上市對企業風險管理意義重大。期權損益具有非線性特點，對期權套保企業而言，不僅可以發揮對沖風險的效果，還可以獲取價格漲跌的潛在收益。