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360周鴻禕稱「打工是用老闆的錢給自己交學費」 陸網友吐槽

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
360集團創辦人周鴻禕近日的言論引發大陸網友討論。圖／取自周鴻禕微博
360集團創辦人周鴻禕近日的言論引發大陸網友討論。圖／取自周鴻禕微博

大陸互聯網公司360集團創辦人周鴻禕近日的言論引發大陸網友討論。周鴻禕表示，自己給方正集團、雅虎打過工，但其實不算打工，而是用老闆的錢給自己交學費，給別人做事，做成了能獲得很多經驗，做不成也不損失什麼。在公司混日子是浪費自己的時間和生命。

大陸自媒體報導，周鴻禕說：「我有一個很樸素的價值觀，我不覺得我在給別人打工，因為對我來說，這都是未來我自己要幹的事。」

他還表示，年輕人不要太敏感，以後受到更大的打擊，容易受不了。

周鴻禕指出，自己比較喜歡能抗折騰的員工，在公司裡罵一頓又不打人，罵完了也沒扣薪資，也是關起門來跟你講道理，說為什麼你這事做的不對。

然而，不少大陸網友對周鴻禕這一套說辭不以為然，網友表示：「認真上班那叫用勞動換取報酬，摸魚才是從老闆那裡賺錢」、「這種就叫做詭辯偷換概念，好像打工不是在給老闆賺錢白嫖薪資一樣」。

打工 薪資

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