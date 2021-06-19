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華為競標下 南太平洋海底光纜被廢標

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
華為海洋網絡參與的部分海纜網絡鋪設項目，圖源：華為海洋網絡官網、觀察者網
華為海洋網絡參與的部分海纜網絡鋪設項目，圖源：華為海洋網絡官網、觀察者網

串聯諾魯、密克羅尼西亞和吉里巴斯多個太平洋島國通信系統的南太平洋海底光纜，招標程序在沒有中標的情況下被結束。陸媒觀察者網報導，由於華為子公司華為海洋網絡參與競標，引發美國警告和威脅，目前太平洋海底光纜項目進度已被擱淺。

南太平洋海底光纜建設是由世界銀行和亞洲開發銀行支持7260萬美元融資，旨在建造比衛星具有更大數據容量的海底基礎設施，來改善太平洋島國之間的通信系統。

引發外界關注的是，項目計劃連接一條通往關島的關鍵電纜，而關島是美國屬地，擁有大量軍事設施。

招標後，華為旗下子公司華為海洋網絡與法國阿爾卡特海底網絡公司（ASN）和日本電氣（NEC）分別提交了標書參與投標。消息人士稱，華為的競標價格要比另外兩個競爭對手的低20%以上，但也引發了安全擔憂。

觀察者網報導，華為海洋網絡是華為與全球海事系統有限公司聯合成立的合資公司，為了避免因華為色彩成為眼中釘，去年11月從華為公司中剝離出來，更名為華海通信，由亨通集團在去年上半年完成對其81%的股權收購。

但脫離華為旗下的華海通信，並未能消除華為色彩的疑慮，路透引述消息人士指，在太平洋鋪設的海底光纜項目，招標程序在沒有中標的情況下結束，最終沒有選出合約承包商，且項目現已被迫擱淺。

關島 吉里巴斯 法國

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