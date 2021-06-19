廈門又有「台灣輸出」確診 這次搭廈航

福建省衛健委今（19）日發布，18日新增境外輸入確診病例4例，其中自台灣輸入1例，係搭乘廈門航空自廈門入境。

據廈門衛健委調查，這名從台灣入境廈門的魏某，是大陸福建籍，在台灣工作。17日搭廈門航空航班MF882抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，18日核酸檢測結果陽性。

結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由廈門市定點醫院隔離診治。同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

福建省的「台灣輸出」確診案例止不住，除了18日有一例是入境廈門被檢驗確診；17日福建新增境外輸入確診病例5例，都為台灣輸入，其中入境廈門有4例、漳州1例；16日福建新增境外輸入確診3例，其中台灣輸入就有2例，都從泉州入境。