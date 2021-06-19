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京東網購節 iPhone秒賣4億元
「京東618」電商平台網購戰昨（18）日邁入最高潮，京東商城公布，iPhone成交額1秒鐘突破人民幣1億元（約新台幣4.3億元），西門子、小米等3分鐘破人民幣億元。
截至昨天下午14時4分，「京東618」累計下單金額已達人民幣3,056億元（約新台幣1.32兆元），數據仍在攀升中。
「京東618」周年慶記者會在京東總部舉行，京東提供的數據，6月18日零時剛過，手機通訊品類再破紀錄，其中大陸國貨表現搶眼。15分鐘內，小米高端旗艦銷量年增長500%，realme真我手機銷量年增幅近30倍、realme真我GT Neo手機5分鐘破5萬台。
疫情也令民眾關注自身健康，「京東健康」成長強勁，開場五分鐘，運動營養類保健品成交額比去年增長65倍，增強免疫類保健品增長42倍。
京東數據研究院院長劉輝分析「京東618」數據指出，新用戶來自下沉市場的占比達81%，用戶特徵以年輕學生為主，而中老年人占比提升至30%，且新用戶傾向居家場景消費。
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