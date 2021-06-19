人民幣官價本周連四降

本周（15至18日）以來，人民幣兌美元中間價「連四降」，累計貶值505個基點。專家認為，美國聯準會政策對大陸影響整體有限，人民幣有望保持平穩格局，別指望人民幣持續單邊走勢，雙向走勢才是常態。

此外，國際清算銀行（BIS）最新公布，5月人民幣實際有效匯率指數下降0.07%至127.08，三連跌至五個月新低。

人民幣兌美元中間價昨（18）日報6.4361，下調63個基點。

中新經緯引述光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，人民幣匯率連續幾天貶值，主要受美元異常波動影響，受美國通膨超預期影響，聯準會釋放升息時間提前，市場鷹派解讀，美元空翻多，讓人民幣等非美貨幣短期承壓；實際上近期大陸基本面保持穩定，經濟數據整體符合預期。

周茂華稱，另一個重要原因是之前人民幣兌美元匯率漲多了，近日回檔的速度略急；從近日人民幣匯率走勢看，市場表現淡定，市場情緒穩定，人民幣匯率雙向波動常態化；同時，人民幣兌一籃子貿易加權貨幣匯率仍保持強勢格局。

根據BIS公布的最新數據，今年人民幣實際有效匯率累計上漲0.58%，實際有效匯率上升代表本國貨幣相對價值上升，下降表示本幣貶值。實際有效匯率更能反映一國貨幣的對外價值。

今年以來，人民幣兌美元匯率雙向波動十分明顯。今年初至2月，人民幣兌美元中間價表現為明顯的升值趨勢；2月10日升值達高點後開始出現貶值趨勢，3月31日出現6.5713的低點。

4月以來，人民幣兌美元中間價表現為波動升值的趨勢，此一趨勢延續至5月，並在6月1日達到6.3572的高點後震盪下行。

針對人民幣未來走勢，周茂華分析，聯準會政策對大陸影響整體有限，人民幣有望保持平穩格局，主要是大陸經濟穩步復甦、經濟結構趨於合理穩定；宏觀風險趨於收斂、中美寬利差及國際收支保持基本面平衡，人民幣匯率彈性不斷增強，外匯市場應對與消化不確定性衝擊能力顯著提升。

他強調，就像股市單邊行情並不多，而持續單邊走勢更少而且屬於異常情形，所以別指望人民幣持續單邊走勢，雙向走勢才是常態。