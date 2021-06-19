兩岸人物／中國郵政總座 開起奶茶店

福建省福州市6月新開一間奶茶店——郵氧的茶，意想不到的是新店開張立刻衝上各大網路平台的熱搜，僅微博相關話題閱讀量也突破3億。原來，這是中國郵政集團跨行投資餐飲業的第一家。

中國郵政集團總經理張金良2018年上任後，就接掌大陸國有第六大行中國郵政儲蓄銀行董事長，2019年帶領郵儲銀行在上交所上市，創下A股近十年最大IPO紀錄。

張金良曾說，困難和挑戰所形成的倒逼機制，恰恰是銀行業轉型發展的最大機遇。如果應對好了，商業銀行就能脫胎換骨，實現更高層次、更可持續的發展。

中國郵政集團的轉型跨界更不惶多讓。張金良領軍下，中國郵政集團在2020年《財富》世界五百強企業中不僅排名第90位，在世界郵政企業中排名也達到第二位，集團業務也從傳統經營的函件包裹、報刊發行、儲蓄匯兌、集郵等業務的傳統郵政企業，到經營金融業務（銀行、保險、證券）、快遞物流業務（標快、快包、國際、合衕物流）和電子商務。罕為人知的是，更跨界投資發展第二大領域批發和零售業。

界面新聞報導，中國郵政集團近年跨領域拓展業務，在醫藥、酒店乃至機械行業都有涉足。

去年7月首家以郵政網點為經營主體的便民藥店在北京房山區青龍湖郵政所正式開業，經營處方藥、OTC藥品，郵政人員還可提供上門送藥服務。

今年3月正式註冊中郵大健康、中郵醫藥、中郵藥房等。中國郵政還打造出中郵百全連鎖超市，在鄉鎮的郵儲網點打造「農村版沃爾瑪」，相繼推出與農便利店、都市管家、郵樂購等便利店品牌。

儘管跨行跨業多不勝數，投資觸角伸得廣，但還是賣奶茶最賺錢。

中國郵政集團跨行投資餐飲業的第一家郵氧的茶，以養生茶飲為主打，包括純茶系列、奶茶系列、水果茶系列等，產品具體有枸杞拿鐵、龜苓膏等。未來計劃面向市場進行招商加盟，相關加盟店選址也主要依託郵政體系，比如郵政銀行、郵政藥房等。