兩岸人物／復星董座 打造陸版波克夏

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
復星國際董事長郭廣昌。(路透)
復星國際董事長郭廣昌。(路透)

鴻海集團創辦人郭台銘擬購買捐贈的BNT疫苗，大中華區的代理商是上海復星集團，美國紐約時報曾將復星集團比作迷你版的波克夏公司；而英國金融時報更將復星集團董事長郭廣昌譽為「中國的巴菲特」。

郭廣昌的稱號還有「上海灘第一富豪」，復星集團也號稱是「中國最大的民營企業」。復星集團的最新一筆投資，是5月19日宣布擬斥資人民幣400億元參與海航控股的破產重整。

郭廣昌今年54歲，個性內斂、話不多，他的成功離不開從大學畢業就一起與他創業的幾個朋友：梁信軍、汪群斌、范偉。

1992年，鄧小平發表南巡講話，讓他放棄出國的計畫，決定創業。

當時的郭廣昌是復旦大學團委幹部，梁信軍是校團委調研部長，汪群斌是生命學院團總支書記，范偉是學校影印社經理，四人湊足人民幣10萬元創辦當時還相當少見的信息諮詢和調查專業公司-廣信科技諮詢公司。

接著，他還投資醫藥健康、房地產、鋼鐵、礦業、零售、服務、金融、資產管理等領域，將復星集團打造成為大陸最大的民營企業之一。

按照郭廣昌自己的說法，復星是由一個典型的「三無」企業，無人才、無技術、無資金發展過來。回顧自己的創業歷程，郭廣昌認為自己只是做到以下三點：第一，合適的時間做了合適的投資；第二，讓最專業的人來做最專業的事；第三，對接資本市場。

另一方面則是強化國際化，郭廣昌認為，國際化絕對不是到國外去收購一個企業、成為它的大股東，也不是說一定要把自己的產品賣到海外去。作為一個投資性的公司，是要站在價值創造的角度，重新對復星集團定位，所以透過參股形式投資Club Med、Folli Follie。

自譽為巴菲特「中國門徒」的郭廣昌，對巴菲特的投資理念也如數家珍，但巴菲特將70%以上的資金配置在保險業，郭廣昌一開始沒有貿然模仿，原因是當時「看不懂」。直到2007年底，永安保險出現嚴重償付能力危機，面臨被保監會接管。此時的郭廣昌，決定參與增資擴股。

市場對復星集團的投資邏輯相當好奇，尤其是在擁有保險版圖後，復星接著投資旅遊、消費、電影、房地產、鋼鐵、石油後，還進一步進軍醫藥健康產業。

郭廣昌解釋，復星的投資是「形亂而神不亂」，復星所有的投資都是圍繞兩個主軸，一個是「以保險為核心的綜合金融能力」，另一個就是「以產業深度為基礎的全球投資能力」。

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