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陸學者建議 對台經貿戰略要防止讓出市場做強台灣企業

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

大陸中央財經大學財經研究院院長林光彬建議，大陸對台經貿戰略要適時調整，政策實施上應以國民待遇為限，不能急功近利。此外還要增強互惠互利，淡化讓利色彩，防止讓出市場做強台灣企業和產業，形成台灣產業對大陸產業的鉗制局面。

中評社報導，林光彬日前參加思想者論壇時表示，在中美關係、美台關係出現重大調整的背景下，目前大陸經貿惠台讓利政策在政治上收效不彰，對台經貿戰略調整首先要研判發展形勢，根據新階段、新形勢來整頓和規範現有的惠台政策。

他認為，大陸當前的對台政策，就是「胡蘿蔔」給的太多，「大棒」揮舞力度不夠。應該實施「強統弱獨」新戰略，加強「大棒」政策工具箱，調整「胡蘿蔔」政策工具箱，精準施策，防止政治上和政策上出現偏差。

對於大陸對台經貿政策現狀，林光彬稱，第一是大陸經貿惠台讓利政策政治上收效不彰。第二是各省惠台政策要防止一哄而上，例如各省市推出的惠台政策，要防止「剃頭挑子一頭熱」，更要防止「超國民待遇」政策過度問題、強彼弱我。

林光彬指出，透過惠台政策，目前台灣對大陸出口占總出口比重上升到42.3%，台灣每年賺取千億美元左右的實惠。然而台灣朝野兩黨「只吃餌」，坐享實惠，另一方面逆統一大勢而行，惡意抹黑醜化大陸，歪曲引導輿論。這可從支持台獨的人數盤面和台灣加入美國制裁大陸的行徑可以看得分明。因此，急需針對「養虎為患」等現象適時調整政策。

他建議，一是整頓和規範有惠台政策，實行負面管理清單政策。對台獨分子、敵視抹黑大陸制度的台灣企業和居民、為台灣軍工企業服務的公司和個人等仔細甄別，限制這些人在大陸和港澳的活動，必要時進行定點制裁。

二是籌劃可操作性「點血」工具體系。必要時可恩威並濟，將多種經濟制裁作為不同情況的威懾手段。三是政策實施上應以國民待遇為限，要防止讓出去市場，做強對方企業和產業，形成台灣產業對大陸產業的鉗制局面。

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