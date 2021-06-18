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中國共產黨要滿百歲了 陸央行將發行100周年紀念幣

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸央行將發行的中共建黨100周年雙色銅合金紀念幣背面圖案，這款紀念幣將與同面額人民幣等值流通。（取自大陸央行官網）
大陸央行將發行的中共建黨100周年雙色銅合金紀念幣背面圖案，這款紀念幣將與同面額人民幣等值流通。（取自大陸央行官網）

中國人民銀行（大陸央行）公告，將於6月21日起，陸續發行中國共產黨成立100周年紀念幣一套。這套紀念幣共9枚，其中金質紀念幣3枚，銀質紀念幣5枚，雙色銅合金紀念幣1枚，均為中華人民共和國法定貨幣。

金質紀念幣和銀質紀念幣正面圖案都是中華人民共和國國徽輔以牡丹花組合設計，並刊國名、年號。雙色銅合金紀念幣正面圖案為中華人民共和國國徽，國徽上方刊「中華人民共和國」國名，下方刊年號「2021」字樣。

9枚紀念幣背面圖案則各有特色。8克圓形金質紀念幣，其中一款背面圖案由上海中共一大會址、浙江嘉興南湖紅船等組合設計，一款由城市建築、高鐵等組合設計，另一款則是射電望遠鏡（中國天眼）、網絡及數字信息抽象符號等組合設計。

根據大陸央行公告，8克圓形金質紀念幣含純金8克，直徑22毫米，成色99.9%，最大發行量3×20,000枚；150克長方形銀質紀念幣含純銀150克，規格80毫米×50毫米，成色99.9%，最大發行量4×10,000枚；30克圓形銀質紀念幣含純銀30克，直徑40毫米，成色99.9%，最大發行量200,000枚。

雙色銅合金紀念幣面額10元，直徑27毫米，材質為雙色銅合金，發行數量1.8億枚。雙色銅合金紀念幣與現行流通人民幣職能相同，與同面額人民幣等值流通。

大陸央行將發行的中共建黨100周年紀念幣，其中一款8克圓形金質紀念幣背面圖案由中共黨徽、上海中共一大會址、浙江嘉興南湖紅船、天安門、禮花、牡丹花、飄帶等組合設計，並刊「慶祝中國共產黨成立100周年」字樣及面額。（取自大陸央行官網）
大陸央行將發行的中共建黨100周年紀念幣，其中一款8克圓形金質紀念幣背面圖案由中共黨徽、上海中共一大會址、浙江嘉興南湖紅船、天安門、禮花、牡丹花、飄帶等組合設計，並刊「慶祝中國共產黨成立100周年」字樣及面額。（取自大陸央行官網）

大陸央行 人民幣

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