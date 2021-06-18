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美團CEO王興借詩反諷 彭博指被警告要低調

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
美團總裁兼CEO王興轉貼唐詩《焚書坑》，被約談警告要保持低調。圖源：TechWe
美團總裁兼CEO王興轉貼唐詩《焚書坑》，被約談警告要保持低調。圖源：TechWe

反壟斷浪潮下，被大陸點名監管的美團總裁兼CEO王興，深夜轉貼唐詩《焚書坑》，引發熱議，外界擔心他步馬雲後塵，被秋後算帳。不過，彭博社今日引述消息指，中國政府曾因此約談美團和王興，但目前無意對他採取進一步行動，只警告他要保持低調。

馬雲敢言，被反壟斷監管祭旗，引發王興5月中在他創立的「飯否」平台上，引用了唐朝詩人章碣所作的《焚書坑》：竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。

王星的舉動被外界視為是在暗諷中國政府，也暗指美團當下深陷困境之嫌。

引發熱議後，王興隨後刪除貼文，稱發詩是為提醒自己，最大的敵人可能不是競爭對手，而是沒有關注到的公司和模式。

由於美團與餓了麼幾乎壟斷大陸外賣市場，近年來美團更加碼布局新業務，押注社區團購、出行、無人配送等領域，大陸市場監管總局因此對美團涉及「二選一」、「壟斷定價」、「大數據殺熟」、「壓搾商家、騎手」等立案調查。

王興引詩有感而發後，外界擔心被秋後算帳，彭博社引述知情人士指，大陸監管部門傾向放他一馬，因為他們不想傳達一個印象，即每一次輕微的違法行為都可能導致可怕的後果，只約談警告他要保持低調。

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