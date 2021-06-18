陸前工信部長：晶片荒後 陸應建自主可控晶片產業體系

大陸工信部前部長苗圩18日表示，基於美國打壓中國高科技企業的前車之鑑，要做好基礎研究和前瞻性研究，及早謀畫自主可控的晶片和操作系統。他強調，「在晶片『荒』危機之後，（中國）汽車產業需要建立自主可控的車規級晶片產業體系。」

路透報導，目前擔任大陸全國政協經濟委員會副主任的苗圩在中國汽車工業協會主辦的第11屆中國汽車論壇上指出，同時，統一的開源開放操作系統，可以形成構架之上的APP軟體，形成產業生態；加快建設開放的數據平台，可以進一步促進底層的算法優化。

苗圩說：「（大陸）汽車產業需要擁有自己的統一操作系統；在晶片『荒』危機之後，汽車產業需要建立自主可控的車規級晶片產業體系。」

他指出，中國汽車半導體、積體電路發展需要打造世界級先進企業；車路網雲協同道路運輸、電子通訊、互聯網、汽車等行業企業，需要攜手共同推動基於5G V2X智慧網聯汽車戰略發展。

他認為，為確保新能源汽車繼續保持優勢，中國需要推動政策與時俱進，加速推進汽車產業做大做強，還需要繼續擴大對外開放，吸引更多的外資企業來中國發展，積極營造市場化、法治化、國際化的營商環境，鼓勵競爭，開放合作，共同發展。

現在全球都陷入晶片荒，包括汽車，手機等電子產品均受到影響。中國汽車工業協會之前提到，晶片供應問題對企業生產的影響逐月加劇，原物料價格大幅上漲進一步加大企業成本壓力，人民幣對美元匯率持續升值對出口帶來一定影響，因此對於未來汽車行業發展繼續保持審慎樂觀。