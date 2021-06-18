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海能達證實遭美FCC禁入美國電信網絡
大陸智慧園區網通設備龍頭海能達今日證實，已收到美國聯邦通信委員會（FCC）以「國家安全威脅」為由，禁入美國電信網路的訊息。
海能達是大陸智慧園區建設的新型基礎設施設備廠商，在深圳創設，提供從對講機、車載台、中繼台到應急通信調度平台等全系列智慧化、數位化的專網通信設備廠，產品出口全球100多個國家。
大陸傳統園區面臨人工成本高，安防被動，生產效率、管理效率有待提升，數字化轉型是解決傳統園區痛點的選擇。海能達主要是搆建園區5G虛擬專網，加快工業互聯網雲化和智慧生產。隨著大陸大力發展新基建，海能達也「出海」布局全球智慧園區提供關鍵專網通信設備，助力建設智慧城市。
財聯社報導，聯社報導，美國聯邦通信委員會禁止海能達等中國企業的電信及視頻監控設備用於美國電信網絡。海能達回應表示：已收到消息，正在評估中。
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