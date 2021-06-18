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中汽協：未來五年大陸新能源車銷量年均增速40%以上

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中汽協預計未來五年大陸新能源汽車銷量年均增速40%以上。圖／取自界面新聞
中汽協預計未來五年大陸新能源汽車銷量年均增速40%以上。圖／取自界面新聞

中國汽車工業協會（簡稱中汽協）常務副會長兼秘書長付炳鋒18日預計，未來五年大陸新能源汽車銷量年均增速40%以上。

路透報導，付炳鋒是在中汽協舉辦的中國汽車論壇上做出上述表示。

中汽協之前公布數據顯示，中國5月新能源汽車銷量較去年同期增長159.7%，為21.7萬輛；1到5月新能源汽車銷量較去年同期增長224.2%，為95萬輛。

另據中國乘用車聯合會數據指出，5月大陸新能源車零售銷量大增177%，乘聯會還將今年大陸新能源乘用車預測銷量調高至240萬輛。

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