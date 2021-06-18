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618網購喊衝 京東：iPhone 成交額1秒破4.3億元

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
據京東商城公布首份戰報指，iPhone 成交額1秒破人民幣億元（約逾新台幣4.3億元），西門子、小米等3分鐘破人民幣億元。圖／取自新浪科技
據京東商城公布首份戰報指，iPhone 成交額1秒破人民幣億元（約逾新台幣4.3億元），西門子、小米等3分鐘破人民幣億元。圖／取自新浪科技

618電商平台網購戰今天最高潮，據京東商城公布首份戰報指，iPhone 成交額1秒破人民幣億元（約逾新台幣4.3億元），西門子、小米等3分鐘破人民幣億元。戰報指，大量商家店鋪在凌晨就突破了去年全天的銷售記錄，其中新店鋪的表現亮眼，今年入駐的核心店鋪平均單店成交額，是去年新店鋪同期銷售額的4.3倍。

不輸雙11，每年6月18日由京東店慶日帶起的電商平台年中慶，影響力逐步擴大，特別的是，618主要是手機品牌促銷的主戰場，消費者場購機換機的大舞台。

京東統計，618當日開始15分鐘內，手機小時達服務成交額較去年增長了20倍、使用以舊換新服務的用戶數則增長342%。

尤其國際大牌捷報頻傳，iPhone成交額1秒破億人民幣、三星手機也取得銷量增長200%成績亮眼。

特別的是，手機新產品銷售加速，統計顯示：遊戲手機15分鐘成交額增長9倍，閱讀手機成交額增長550%。

受網購促銷激勵，虎嗅網報導，618開場3分鐘，京東超市整體成交額比去年同期增長超10倍，乾貨食品開場2分鐘成交額破人民幣3億元，母嬰品類開場2分鐘成交額破人民幣2億元；酒類總成交額5分鐘破人民幣2億元，民生零售消費也雨露均霑。

京東商城公布618首份戰報指，iPhone 成交額1秒破億人民幣。圖源：虎嗅網
京東商城公布618首份戰報指，iPhone 成交額1秒破億人民幣。圖源：虎嗅網

電商 網購 年中慶 iPhone

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