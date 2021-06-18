劉鶴領軍 攻第三代半導體

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
大陸國務院副總理劉鶴。（路透）
大陸國務院副總理劉鶴。（路透）

彭博資訊報導，中國大陸國家主席習近平為了推動國內晶片自給自足，已委任國務院副總理劉鶴領導一項關鍵計畫，以協助大陸國內晶片製造業者克服美國制裁的影響。

報導說，知情人士透露，負責主管經濟事務的劉鶴已被委予新的重任，即領導所謂第三代晶片的研發和製造計畫，包括擬定一系列相關金融和政策扶植措施。劉鶴的職責範圍橫跨貿易、金融和科技領域，他也是負責和美國貿易代表談判的主要官員。

第三代半導體是個新興領域，不是仰賴傳統的矽，而是更先進的材料和設備，目前尚無企業或國家占據主導地位，這讓北京方面有絕佳的機會，能繞過美國及其盟國對中國大陸晶片產業設下的障礙。

根據中國大陸政府一份聲明，劉鶴在今年5月已召開科技任務工作小組會議，討論發展下一代半導體技術的方法。69歲的劉鶴從2018年來即領導中國大陸的科技改革任務小組，一名消息人士透露，劉鶴目前正監督一系列計畫，可能讓傳統的半導體製造出現突破，包括發展中國大陸自家的晶片設計軟體和極紫外光（EUV）微影設備。

此前，在川普執政時期推出的制裁措施，已大幅打擊華為的智慧手機業務，並將損害華為海思、中芯國際等晶片生產商長期以來向更先進晶片製造技術進軍的努力，威脅到中國科技產業的雄心。

研究公司ICwise的首席分析師顧文軍表示，大陸現在是全球最大晶片消費國，所以供應鏈安全是重中之重，任何一個國家都不可能控制整條供應鏈，但是舉國之力絕對比單家公司要強。

中國大陸國新辦和工信部未回覆彭博資訊尋求評論的請求。

劉鶴 半導體

延伸閱讀

富采領軍衝刺 台系iPad供應鏈地位升級

護國群山先進製程 勢將發威

IC設計業 下季又要漲價

美貿易代表：美中貿易關係「嚴重失衡」

相關新聞

真的來了？大陸理想汽車「急徵」多個北京工廠職位

大陸造車新勢力「理想汽車」北京工廠即將正式啟動。理想汽車近日在官網發布的徵才職位顯示，理想汽車正急徵「工廠長（北京）製造...

中芯：第1季歐美客戶收入占比45% 產能供不應求

中芯國際16日在投資者互動平台表示，公司今年第1季營收中來自歐美客戶的收入占比近45%，目前公司產能供不應求。

彭博：大陸要攻第三代半導體、自產EUV 委任劉鶴領軍

彭博資訊報導，中國大陸國家主席習近平為了推動國內晶片自給自足，已委任國務院副總理劉鶴來領導一項關鍵計畫，以協助國內晶片製...

滴滴出行傳出 也遭大陸反壟斷調查

大陸叫車平台滴滴出行，正推進在美國上市的計畫。不過，路透17日引述三名消息人士的話指出，大陸市場監管機構已經開始對滴滴出...

劉鶴領軍 攻第三代半導體

彭博資訊報導，中國大陸國家主席習近平為了推動國內晶片自給自足，已委任國務院副總理劉鶴領導一項關鍵計畫，以協助大陸國內晶片...

地方搶人 陸最低工資調漲

北京將最低工資標準上調至每月人民幣2,320元（約新台幣9,700元），並自8月1日起生效，今年來已有七個省市調高最低工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。