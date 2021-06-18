陸最低工資兩年調一次 可拉抬內需

經濟日報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸《最低工資規定》，最低工資標準每兩年至少調整一次，去年受到疫情衝擊，只有青海等三個省市調漲，預期今年調漲省市將會大增，專家認為，調漲最低工資將有助於內需消費，刺激經濟成長。

新京報報導，蘇寧金融研究院高級研究員付一夫表示，最低工資標準相當於全社會居民基本生活的保障，從宏觀角度看，各地最低工資標準的上調，可以增強對低收入群體的物質保障，緩解收入差距，同時還有助於增加居民的獲得感，並在一定程度上提高國人收入水平與購買力，減輕消費負擔，進而激發人們的購買意願，有助於釋放國民經濟的消費潛力。

根據現行《最低工資規定》，確定和調整月最低工資標準，應參考當地就業者及其贍養人口的最低生活費用、城鎮居民消費價格指數、職工個人繳納的社會保險費和住房公積金、職工平均工資、經濟發展水平、就業狀況等因素。

付一夫指出，由於各地經濟發展狀況不盡相同，所以最低工資標準的調整需要因地制宜，充分考慮區域經濟發展差距和企業的經濟效益，從這個角度看，不同區域之間存在一定差異，理應是被允許的，需要注意的是，上調最低工資標準，常常會對各地物價水平產生影響，所以物價部門要密切關注物價波動情況，防止因物價上漲而消除低收入群體的獲得感。此外，還要平衡最低工資標注上調與企業用人成本之間關係，避免給企業造成太大壓力。

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