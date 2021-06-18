地方搶人 陸最低工資調漲

北京將最低工資標準上調至每月人民幣2,320元（約新台幣9,700元），並自8月1日起生效，今年來已有七個省市調高最低工資，還有多地在醞釀調整，專家解讀，現在各地都在爭搶人口及勞動力，提高最低工資是非常重要的薪酬信號。

據了解，去年受到新冠疫情影響，各省市大多暫緩調漲最低工資標準，今年在疫後經濟復甦下，企業對勞工需求大增。

中新經緯報導，今年以來，有北京、天津、江西、黑龍江、陝西、新疆、西藏陸續調高最低工資標準。此外，還有多地明確調整並醞釀有關方案，打工族的荷包將因此受惠。

根據大陸《最低工資規定》，最低工資標準一般採取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞工，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞工。

北京市人社局日前發布，從8月1日起，北京市調整月最低工資標準。其中，月最低工資標準從人民幣2,200元調整到2,320元，增加120元。天津自7月1日起也對最低工資標準進行調整，其中，月最低工資標準由每月2,050元調整為每月2,180元，最低小時工資標準由每小時20.8元調整為每小時22.6元。

大陸各地最低工資標準可分為一至四檔，第一檔金額最高。截至目前，上海、北京、廣東、天津、江蘇、浙江六個省市的第一檔月最低工資標準超過人民幣2,000元。其中又以上海最高為2,480元。

華南師範大學政治與公共管理學院教授孫中偉表示，最低工資調整直接帶來工資增長，主要透過提升一線勞工的基本工資和加班費基數的方式，促進勞工的工資增長。

他表示，現在各省市都在爭搶人口與勞動力，最低工資是一個非常重要的薪酬信號。類似廣東、江蘇、浙江等發達地區保持薪酬優勢，這樣才能源源不斷從中西部地區吸引勞動力。