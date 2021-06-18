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特斯拉Model Y 大陸熱銷

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在中國大陸製造的休旅車Model Y，上月銷量成長逾一倍，顯示該車廠先前面臨的種種衝擊，未拖累需求。

「中國汽車工業信息網」的數據顯示，在大陸售價約從5.3萬美元起跳的Model Y，5月掛牌數達1萬2,785輛，遠多於4月的5,520輛。價格較便宜的房車Model 3，上月掛牌數也達到9,324輛，比4月的6,429輛多。

北京顧問業者Sino Auto Insights董事總經理涂樂說：「一旦Model Y的產能全開，我們可能會看到Model Y與Model 3的銷售比率逼近2比1。大陸消費者喜歡休旅車和跨界車種，我認為到年底Model Y的表現會非常好。」

市場先前擔憂大陸民眾對特斯拉的風評不佳，可能影響需求；在4月中旬，有民眾在上海車展抗議特斯拉車款品質不佳，引發網路瘋傳。此外，特斯拉車款此前也發生一連串的車禍。

另彭博資訊上月報導，部分大陸地方政府和官方機構正在檢視職員是否為特斯拉車主，原因是特斯拉車款可能有安全疑慮。

特斯拉所生產的電動車，也遭有關單位禁止進入部分軍事機關和住宅區，因其配備的鏡頭可能蒐集資料。

特斯拉已向北京當局保證，在大陸境內蒐集的任何數據，都會存放在當地。

另外，有網友在推特上詢問特斯拉增加超級充電站的進度，對此該公司執行長馬斯克16日推文回覆，正在「大幅增加」超級充電站的數量。

特斯拉 北京 休旅車

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