聽新聞
test
0:00 / 0:00
特斯拉Model Y 大陸熱銷
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在中國大陸製造的休旅車Model Y，上月銷量成長逾一倍，顯示該車廠先前面臨的種種衝擊，未拖累需求。
「中國汽車工業信息網」的數據顯示，在大陸售價約從5.3萬美元起跳的Model Y，5月掛牌數達1萬2,785輛，遠多於4月的5,520輛。價格較便宜的房車Model 3，上月掛牌數也達到9,324輛，比4月的6,429輛多。
北京顧問業者Sino Auto Insights董事總經理涂樂說：「一旦Model Y的產能全開，我們可能會看到Model Y與Model 3的銷售比率逼近2比1。大陸消費者喜歡休旅車和跨界車種，我認為到年底Model Y的表現會非常好。」
市場先前擔憂大陸民眾對特斯拉的風評不佳，可能影響需求；在4月中旬，有民眾在上海車展抗議特斯拉車款品質不佳，引發網路瘋傳。此外，特斯拉車款此前也發生一連串的車禍。
另彭博資訊上月報導，部分大陸地方政府和官方機構正在檢視職員是否為特斯拉車主，原因是特斯拉車款可能有安全疑慮。
特斯拉所生產的電動車，也遭有關單位禁止進入部分軍事機關和住宅區，因其配備的鏡頭可能蒐集資料。
特斯拉已向北京當局保證，在大陸境內蒐集的任何數據，都會存放在當地。
另外，有網友在推特上詢問特斯拉增加超級充電站的進度，對此該公司執行長馬斯克16日推文回覆，正在「大幅增加」超級充電站的數量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言