官方發布規範價格指數編制，促價格合理形成

大陸國家發改委制定的《重要商品和服務價格指數行為管理辦法(試行)》17日發布，將於8月1日起實施。官方稱，此舉有利於促進包括大宗商品在內的重要商品和服務市場價格合理形成。

針對近期大宗商品價格上漲迅猛的問題，國家發改委發言人孟瑋表示，透過一系列舉措，從目前情況看，市場投機炒作開始降溫，部分大宗商品，例如鐵礦石、鋼材、銅等商品價格出現不同程度回落。

國家發改委指出，近年來，一些市場機構競相編制發布反映大陸重要商品和服務價格變化的價格指數，在一定程度上影響價格合理形成。如今大陸絕大多數商品和服務價格已由市場形成，但鬆綁價格不等於放任不管。

該《辦法》對價格指數行為主體沒有設定准入門檻，各類市場主體均可以編制發布價格指數，無需透過申請、審核、備案等獲取資格。僅從編制發布價格指數所需基本能力的角度出發，對價格指數行為主體提出一些原則性要求，例如具備獨立性，具有合法穩定的價格資訊來源，具有必備的專業人員、設施、技能、組織架構等。

《辦法》對價格指數命名作出明定。冠以中國、國家等字樣的價格指數，應當充分證明資訊採集點覆蓋的交易規模在全國市場中的占比，以及該覆蓋面能夠準確有效反映全國市場價格情況。

對於官方此舉釋什麼信號的問題，國家發改委價格監測中心高級經濟師趙公正稱，市場經濟中，資訊不對稱、溢出效應等問題普遍存在，由此引發市場失靈。因此政府必須當好守門人，在市場價格難以有效形成或出現異常波動時，發揮政府「有形之手」的作用。

業內人士認為，今年以來多數大宗商品價格持續上漲，原因既有疫情、產需、貿易等基本面影響因素，也有相關金融機構炒作因素，還與一部分價格指數信號不合理有關。部分價格指數編制發布科學性差、隨意性大，指數樣本少、代表性不強、快漲慢跌等問題，長期被業內詬病，擾亂市場預期，在價格非理性上漲時推波助瀾。