世界顯示產業大會合肥開幕 簽267億元項目

以「顯示世界看見未來」為主題的2021世界顯示產業大會17日在安徽省合肥市開幕，包括京東方、維信諾、TCL華星，以及三星等30餘家中外產業鏈知名企業攜新品亮相。協議總投資達267億元（人民幣，下同）的顯示項目在開幕式現場集中簽約。

中新社報導，2021世界顯示產業大會由中國工業和信息化部、安徽省人民政府主辦，旨在進一步聚焦新型顯示產業高質量發展，在更高層次、更大範圍搭建海內外顯示產業高端交流平台，促進全球新型顯示產業資源聚集，打造世界級新型顯示產業集群。

中國工業和信息化部副部長王志軍表示，在新一輪信息技術快速進步和產業加快變革的大背景下，新型顯示產業作為國民經濟和社會發展戰略性、基礎性和先導性產業的特徵更加明顯。2020年，中國新型顯示產業直接營收達4460億元，全球占比達到了40.3%，產業規模位居全球第一，呈現持續向好的發展態勢。

在當日開幕式上，46個顯示產業領域的重點合作項目成功簽約。據瞭解，這批簽約項目的協議總投資為267億元，涵蓋了顯示產業上游的原料、配件、設備，中游的面板、模組，下游的應用、終端等完整產業鏈。

大會同期舉辦的新型顯示創新技術產品及應用展示，集中展示汽車顯示、無界顯示、打印式卷軸屏、柔性AMOLED環繞內折終端等前沿產品和應用，通過互動體驗，展現「顯示無處不在」的未來世界。

近年來，安徽圍繞「加強技術和產業創新、加快高端環節和核心領域突破、加速企業隊伍和集群基地壯大」三大主攻方向，持續推動新型顯示產業創新發展，該省新型顯示產業鏈規模突破1000億元。其中，2020年，安徽全省面板產能約占中國顯示面板總產能的16%。