上海REITs 20條 力助金融中心升級

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導

為提升上海國際金融中心能級，上海正在加快推動不動產投資信託基金（REITs）試點。上海近日審議通過「上海REITs 20條」，即將落地。上海市發展改革委副主任王華傑表示，基礎設施REITs作為中國國家層面重大金融創新，是一種區別於股票和債券的大類金融產品，對於加快提升上海國際金融中心能級將發揮重要支撐作用。

上海證券報報導，「上海REITs 20條」全稱為「關於上海加快打造具有國際競爭力的不動產投資信託基金發展新高地的實施意見」，包括六方面20條措施，其中，圍繞「依託金融中心優勢，加快打造REITs產品發行交易首選地」，提出要設立專項資金、支持上交所開展業務、支持公募基金管理人開展業務、擴大產品投資者、發展專業服務、加強配套政策支持等6條政策措施。

聚焦強化長三角基礎設施REITs聯動發展，「上海REITs 20條」也提出設立產業投資基金、鼓勵跨區域項目合作、建立產業聯盟、召開長三角REITs論壇等4條措施。

首批不動產投資信託基金試點項目將於21日分別在上海證券交易所、深圳證券交易所上市交易。在大陸證監會批准的首批9單基礎設施公募REITs項目中，上海證券交易所有5單。

經上海市政府同意，「上海REITs 20條」將於近日由上海市發展改革委與上海市地方金融監管局等單位聯合印發，上海將進一步細化相關政策舉措，確保「上海REITs 20條」政策逐條逐項落實落地，為上海加快打造具有國際競爭力的REITs發展新高地提供有力支撐。

上海 金融中心 競爭力

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