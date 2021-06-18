聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸70城房價 連漲68個月
路透根據大陸國家統計局公布數據計算，中國大陸5月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.9%，漲勢延續68個月，與上月相比則提高0.6個百分點。
報導指出，5月70個大中城市中，新建住宅價格指數與上月相比上漲的有62個，持平的3個，下跌的為5個，全都與上月一致。
香港信報報導，大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶表示，5月4個一線城市新建商品住宅銷售價格與上月相比升0.7%，升幅比上月微擴0.1個百分點；與上年相比升6%，升幅比上月擴大0.2個百分點。
一線城市二手住宅銷售價格與上月相比升0.6%，升幅比上月回落0.2個百分點。
5月31個二線城市和35個三線城市新建商品住宅銷售價格與上月相比分別上漲0.6%和0.4%，漲幅均與上月相同；二手住宅銷售價格與上月相比分別升0.4%和0.2%，升幅比上月均回落0.1個百分點。
中國指數研究院月初發布百城房價指數顯示，5月新建住宅與上月相比上漲0.34%，與去年同期相比上漲4.08%；二手住宅與上月相比上漲0.50%，同上月，與去年同期相比上漲3.64%，漲幅略低於上月的3.58%。
中指院表示，整體來看，後期政策環境將依舊偏緊，更多熱點城市或圍繞加強住房信貸管控力度、加碼熱點片區調控、發布二手住房成交參考價格等方面不斷完善樓市調控政策，預計未來熱點城市房價將更趨平穩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言