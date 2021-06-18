東博會9月舉辦 邀RCEP企業參展

據中國—東盟（東協）博覽會（東博會）秘書處17日表示，第18屆東博會已發布參展參會公告，本屆展會將於2021年9月10日—13日繼續以「實體展+雲上東博會」相結合形式舉辦。

中新社報導，東博會是中國商務部和東盟10國政府經貿主管部門及東盟秘書處共同主辦的國際經貿盛會，迄今已在南寧舉辦17屆。東博會秘書處稱，2021年是中國—東盟建立對話關係30周年、中國—東盟可持續發展合作年，第18屆東博會在這一背景下舉辦，具有重要意義。本屆東博會要實現推動中國—東盟友好合作在新發展階段邁上新台階，推動中國—東盟經貿合作在後疫情時期取得新成效。

東博會秘書處表示，圍繞「提升政治互信」，第18屆東博會策劃了系列重要活動，包括中國—東盟建立對話關係30周年紀念活動，中文、中老、中巴建交紀念活動；隨著全球疫情逐漸好轉，在確保防疫安全的前提下，將爭取促成東盟國家代表團團長來華線下出席。

本次展覽面積10.4萬平方米，設置商品貿易、投資合作、先進技術、服務貿易、魅力之城五大專題，設中國—東盟技術轉移與創新合作大會等高層論壇。會期將舉辦主題國老撾「魅力之城」開館儀式、主題國領導人與中國企業家對話會，舉辦特邀合作夥伴巴基斯坦國家推介會，助推打造巴基斯坦—中國—東盟「黃金貿易三角」。

本屆東博會重點邀請RCEP成員國企業參展參會，舉辦RCEP相關研討和培訓，促進中國和東盟企業與其他RCEP成員國企業深化商品貿易、投資合作、服務貿易交流，為RCEP協定落地提供務實平台。

東博會招商招展已全面展開。此前5月，東博會秘書處聯合馬來西亞對外貿易發展局舉辦第18屆東博會首次線上推介，吸引150多家馬來西亞企業參加。本月東博會秘書處與老撾（寮國）駐南寧總領事館共同舉辦了投資老撾專場推介。