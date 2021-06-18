最低工資調升 今年已7省市啟動

北京近日宣布，8月1日起，月最低工資標準將從2,200元（人民幣，下同），調升至2320元。中新社旗下財經新媒體「中新經緯」報導，今年以來，中國大陸已經有北京、天津、江西、黑龍江、陜西、新疆、西藏等七個省市先後宣布上調最低工資標準。

中新經緯指出，上調最低工資標準能直接帶來一線勞工的工資增長。根據大陸「最低工資規定」，最低工資標準一般採月最低工資標準或小時最低工資標準。月最低工資標準適用於全日制勞工，小時最低工資標準適用於非全日制勞工。

除北京外，天津7月1日起也將調升最低工資標準。其中，月最低工資標準由每月人民幣2050元調升至2180元，最低小時工資標準由每小時人民幣20.8元調升至22.6元。

西藏也將自7月1日起調升最低工資標準。另，陜西、黑龍江、江西、新疆則已於早前進行調整。

中新經緯指出，中國大陸目前已經有上海、北京、廣東、天津、江蘇、浙江等六個省份的月最低工資標準超過2000元。其中上海最高，達2480元。

華南師範大學政治與公共管理學院教授孫中偉表示，最低工資調整直接帶來工資增長，主要是通過提升一線勞動者的基本工資和加班費基數的方式，促進勞動者的工資增長。

孫中偉說，因為大量製造業、低端服務業一線員工的工資構成，主要就是基本工資＋加班費，其中基本工資就是當地最低工資標準或者略高人民幣50至100元，基本工資同時也是勞工計算加班費的基數。

中銀律師事務所高級合夥人楊保全也指出，最低工資上調，一定程度有利於提高低收入群體的收入，保障其合法權益；在一定程度上縮小收入差距，有助於維護社會穩定。

根據大陸「最低工資規定」，最低工資標準每兩年至少要調整一次，確定和調整月最低工資標準，應參考當地就業者及其贍養人口的最低生活費用、城鎮居民消費價格指數、職工個人繳納的社會保險費和住房公積金、職工平均工資、經濟發展水平、就業狀況等因素。

中新經緯指出，除已宣布調整最低工資標準的七個省份，另有多地也計畫今年內調整最低工資標準。