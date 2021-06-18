粵澳加強4方面合作 簽署6項協議

粵澳合作再上新台階。廣東與澳門政府近日舉行「2021年粵澳合作聯席會議」，會議明確粵澳重點加強四方面的合作，包括加快橫琴「粵澳深度合作區」建設，深入實施「灣區通」工程等。會議還簽署「關於在粵澳資企業經濟核算的合作協議」、「粵澳旅遊合作協議」等六項協議。

香港文匯網報導，會議強調，粵澳雙方將進一步充分交流、務實連接，全面準確落實大陸中央的部署要求，共同推動粵澳合作取得豐碩成果。

會議明確，粵澳下一步將重點加強四個方面的合作：首先，加快橫琴「粵澳深度合作區」建設，推動完善相關法律法規和政策體系，加快重點項目建設；第二，持續深化科技研發、高端製造、中醫藥、現代金融、文旅會展商貿等領域產業合作，支持澳門經濟適度多元發展。

同時，進一步提升粵澳互聯互通水準，支持澳門國際機場改擴建，加快粵澳新通道（青茂口岸）建設，大力推進規則銜接、機制對接，深入實施「灣區通」工程，為澳門居民在粵生活就業提供更多便利。此外，持續推進社會民生合作，慎終如始抓好疫情聯防聯控，大力支持澳門青年到廣東就業、創業，不斷深化教育、食品安全、生態環境保護等領域的交流合作，持續增進兩地民生福祉，推動經濟社會高品質發展。

此次會議還簽署了「粵澳標準質量和檢測認證工作合作協議」、「粵澳食品安全工作交流與合作協議」、「粵澳中醫藥交流合作框架協議」、「『粵港澳大灣區大學生就業實習雙選會』項目合作框架協議」、「粵澳旅遊合作協議」、「關於在粵澳資企業經濟核算的合作協議」六項協議。

會議指出，粵澳兩地把握粵港澳大灣區建設重大機遇，務實推進各領域緊密合作，共同做好合作開發橫琴這篇文章，粵澳合作中醫藥科技產業園、澳門青年創業谷、澳門新街坊等平台建設成效明顯，新橫琴口岸順利開通，粵澳新通道等重點合作項目加速推進，促進兩地經濟社會發展和民生福祉改善。