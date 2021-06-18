重慶兩江新區 逾30項科創簽約

30多個具有引領性、示範性的科技創新項目16日簽約落地重慶兩江新區，總投資額約925億元（人民幣，下同）。兩江新區是中國內陸首個國家級開發開放新區。此次簽約項目涵蓋智能製造、電子信息、科技研發平台、數字經濟、工業互聯網等領域，聚焦人工智能、區塊鏈等前沿產業發展方向。

中新社報導，百度公司副總裁李碩通過視頻表示，將結合兩江新區產業發展需求，重點在汽車、電子信息等領域導入百度工業生態和技術資源優勢，打造基於人工智能基礎的工業互聯網平台，同時也會將人工智能的人才培養體系、金融服務體系等融入項目中，共同構建兩江新區創新生態圈。

業內領先的區塊鏈基礎設施服務商—杭州雲象網絡技術有限公司將在兩江新區建設雲象區塊鏈第二總部。雲象區塊鏈創始人兼董事長黃步添表示，希望將該項目打造成為區塊鏈產業集聚地，並將優質的高校資源引入重慶。

完美世界控股集團有限公司將立足兩江新區建設「完美世界全國數字文創運營基地項目」，打造新的互聯網業務產品，促進遊戲、影視、教育等不同業務形態在產品開發、科技創新、渠道、人員等維度的資源協同和共享，在中國西南地區形成產業聚集和人員聚集的新業務矩陣。

總投資約20億元的聯想智能終端製造基地項目將開展台式機、筆記本電腦、服務器等聯想品牌智能終端產品生產、銷售、研發、維修、檢測等業務。

義大利ASK集團寧波艾思科汽車電子項目將建設汽車音響通訊設備研發智能製造生產基地，包括汽車音響系統、天線、線束、功放的設計、製造、研發和生產。同時，該公司也將攜配套企業入駐兩江新區，形成產業集聚。

果園港世界商品智能交易平台項目可為重慶果園港的國際貿易提供集交易配對、通關報關、供應鏈物流、貿易融資、供應鏈金融、全球合規性監管等於一體的智能服務。

兩江新區黨工委副書記、管委會主任羅藺表示，此次簽約的系列項目將進一步助力兩江新區提昇創新鏈、厚植人才鏈、建強產業鏈，為兩江新區高質量發展積蓄強大動能和提供重要支撐。