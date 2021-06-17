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滴滴出行傳出 也遭大陸反壟斷調查

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
滴滴出行傳出也遭到大陸官方反壟斷調查。路透
滴滴出行傳出也遭到大陸官方反壟斷調查。路透

大陸叫車平台滴滴出行，正推進在美國上市的計畫。不過，路透17日引述三名消息人士的話指出，大陸市場監管機構已經開始對滴滴出行展開反壟斷調查。

報導稱，這是大陸針對網路平台企業進行打擊行動的最新一起。先前幾個月，大陸監管機構已經對幾家平台企業進行打擊，包括阿里巴巴、騰訊等科技巨頭都收到巨額罰款。

其中兩位人士表示，大陸國家市場監督管理總局正在調查滴滴，是否使用了任何不公平地排擠小型競爭對手的競爭行為，以及核心叫車業務的定價機制是否足夠透明。

《蓋世汽車》報導，滴滴在上周公布的IPO招股書中表示，該公司和其他30家大陸網路公司已經與國家市場監督管理總局於4月見面，監管人員要求各公司進行自我檢查，找到和糾正可能的違規反壟斷、反不公平競爭、稅收和相關法律法規的行為，並上交合規承諾。

滴滴表示，已完成自檢，相關政府機構已經進行了現場檢查，但警告監管部門有可能不滿意檢查結果，公司可能會遭到懲罰。

兩位知情人士表示，調查尚處於初期階段，監管部門還未向滴滴提出具體要求。

此次調查對滴滴IPO的影響有待觀察。但一位人士透露，滴滴若遭認為定價和不公平競爭將被視為相對不太嚴重的違法行為，該公司有足夠的信心持續推動IPO計畫。

滴滴的IPO將成為自阿里巴巴2014年以250億美元上市後，規模最大的中資企業上市案，滴滴還向監管機構強調，其每年雇用約1,300萬名駕駛員創造就業機會，這是大陸官方可能對其持有更寬大態度的一個關鍵因素。

2016年，優步向滴滴出售業務，換取滴滴17.5%的股份，招股書顯示，目前優步在滴滴持股12.8%，一些亞洲最大的科技投資公司也持股滴滴，包括軟銀、阿里巴巴和腾讯。

IPO 滴滴出行

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