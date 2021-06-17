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國家發改委：將加大期現貨市場監管 穩定大宗商品價格

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋。證券時報
大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋。證券時報

針對近期大宗商品價格上漲過快，大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋17日指出，下一步國家發展改革委將會同有關部門，密切監測市場和價格變化，多通路開源節流促進供需保持動態平衡，加大期現貨市場監管力度，維護市場正常秩序。

中新經緯報導，孟瑋在國家發展改革委6月新聞發布會上表示，近幾個月來，部分大宗商品價格出現較大幅度上漲，漲幅明顯偏離供需基本面，超出了恢復性上漲的合理範圍，針對這種現象，國家發展改革委已採取多項措施，取得了初步成效。

首先是加強供需雙向調節，例如落實提高部分鋼鐵產品出口關稅等政策，督促重點煤炭企業在確保安全前提下增產增供，抑制「兩高」專案盲目上馬，開展鋼鐵去產能「回頭看」檢查等。

其次是展開大宗商品市場監管，聯合調研市場交易情況，約談重點行業企業及協會，調查核實涉嫌操縱市場、哄抬價格問題有關線索，督促有關市場主體守法合規經營，近日還會同市場監管總局、證監會建立了期現貨市場聯動監管定期會商機制。

第三是紓解市場主體生產經營困難，特別是加大對小微企業、個體工商戶的幫扶政策落實力度。

孟瑋表示，透過一系列舉動，從目前情況看，市場投機炒作開始降溫，部分大宗商品，例如鐵礦石、鋼材、銅等商品價格出現了不同程度回落。

孟瑋指出，大陸國家糧食和物資儲備局已於本月16日發布公告，表示即將組織投放銅、鋁、鋅國家儲備，此次投放面向中下游加工製造企業，實行公開競價，在參與條件方面盡可能向中小企業傾斜。

孟瑋強調，今後一段時間，國家發展改革委還將會同有關方面，視市場變化，適時展開多批次投放，及時增加市場供應，緩解企業成本壓力，促進價格回歸合理區間。

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