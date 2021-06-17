一加手機併入OPPO 劉作虎參與造車工作

一加手機與OPPO團隊16日宣布全面合併，今後一加將成為OPPO旗下獨立運營的品牌，而騰訊新聞報導，這次調整也是為造車事項做準備，OPPO CEO陳明永有意讓劉作虎參與部分造車工作，劉作虎還在近期拜訪了理想汽車董事長李想。

OPPO與一加的合併早有先兆，去年5月，一加CEO劉作虎就宣布回歸OPPO擔任首席產品官，統一負責OPPO、一加的產品線，去年年底，一加的研發、電商及客服部門已經與 OPPO 融合。

界面新聞報導，OPPO方面表示，雙方合併的原因是為了進一步發揮協同作戰的優勢，更好地整合資源、促進品牌發展，未來雙方將共同推出更具創新力和差異化的產品。

更深層次的原因，或是雙方在高階市場的「撞車」，近兩年來，OPPO旗艦手機價格不斷上探，進一步發力高端市場，但OPPO旗艦手機Find系列與一加旗艦系列在產品定位、售價等層面都有重合，在一定程度上造成內耗。

隨著華為的缺位，今年高階手機市場的爭奪戰對這兩個品牌都尤為關鍵，如何合力擊打蘋果這位勁敵，是合併後的OPPO在高階市場面臨的主要挑戰。

2013年，時任OPPO副總經理的劉作虎宣布離開OPPO，並創立一加科技品牌，旗下手機產品主打高階旗艦，儘管外界都將一加視為OPPO系，但這家公司的產品定位與OPPO完全不同，也有獨立的實體與法人。

8年來，一加在海外擴張兇猛，一度躋身美國高階市占前五名，今年第1季，一加還拿下來印度5G手機市占第一。

Canalys發布的報告顯示，今年第1季，OPPO在大陸市場的出貨量為2,060萬支，佔22%的市占，排名第二，僅次於vivo；在全球市場，OPPO的市占為11%，排名第四。

根據天眼查信息顯示，歐加控股擁有OPPO廣東移動通信100%的股權，OPPO廣東移動通信在廣東萬普拉斯移動通信（一加營運主體）持股74%，也就是說，一加與OPPO擁有同一個大股東。