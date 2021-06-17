大陸5月工業增加值 年增8.8%
大陸國家統計局16日公布，今年5月規模以上工業增加值年增8.8%，不如預期，比2019年同期增13.6%，兩年平均增6.6%。
新浪財經報導，5月規模以上工業增加值比4月增長0.52%。1至5月，規模以上工業增加值年增17.8%，2年平均增7.0%。
分經濟類型看，5月，國有控股企業增加值年增7.7%；股份制企業增長8.9%，外商及港澳台商投資企業增長8.5%；私營企業增長9.1%。
分行業看，5月，41個大類行業中有36個行業增加值保持年增。農副食品加工業增長7.3%，紡織業下降3.0%，化學原料和化學製品製造業增長8.6%，非金屬礦物製品業增長7.6%。
分產品看，5月，612種產品中有428種產品產量年增。鋼材12469萬噸，年增7.9%；水泥24307萬噸，下降3.2%。汽車209.6萬輛，下降4.0%，其中，新能源汽車23.7萬輛，增長166.3%。
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