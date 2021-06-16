新規定！中國大陸擬推嚴厲新規整頓教育培訓行業

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸將在本月推出嚴厲新規整頓教育培訓行業（補習班）。（新浪微博照片）
中國大陸將在本月推出嚴厲新規整頓教育培訓行業（補習班）。（新浪微博照片）

中國大陸計畫本月公布較預期更嚴格的新規定，整頓規模達1200億美元的民間教育培訓行業（各種補習班），包括對廣告設限，以及試行禁止假日期間補習。

路透引述消息人士報導，新規旨在減輕學童的壓力，並通過降低家庭生活成本來提高出生率，最早可能於下周公布並在下月生效。新規將在北京、上海和其他幾個大城市試行禁止寒暑假期間的線上和線下補習。

據稱，新規定將比預期更加嚴格，或使補習公司的年收入減少達70%至80%。試行的地區將禁止工作日的輔導課，這些輔導課通常在晚上8至9點進行；監管機構也將禁止在線上和線下對課外輔導過度打廣告，尤其是在主流媒體和公共區域，輔導費也將受到嚴格控制。

大陸教育部15日成立校外教育培訓監管司，主要職責是承擔面向中小學生（含幼稚園兒童）的校外教育培訓管理工作，指導校外教育培訓機構黨的建設，擬訂校外教育培訓規範管理政策。

此外，校外教育培訓監管司會同有關方面擬訂校外教育培訓（含線上線下）機構設置、培訓內容、培訓時間、人員資質及收費監管等相關標準和制度並監督執行。同時，組織實施校外教育培訓綜合治理，指導校外教育培訓綜合執法；指導規範面向中小學生的社會競賽等活動；及時反映和處理校外教育培訓重大問題。

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