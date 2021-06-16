城鎮失業率為5% 陸統計局：就業情況仍存在壓力

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉今表示，5月分大陸的城鎮失業率為5%，比上月下降0.1個百分點；今年城鎮新增勞動為1400多萬人，就業情況仍存在壓力。

大陸國新辦今舉行5月分國民經濟運行情況，付凌暉針對大陸現行就業環境作如上表示。

付凌暉指出，隨著經濟的穩定恢復，大陸就業形勢總體在改善。從主要資料來看，大陸全國城鎮調查失業率5月分是5%，比上月下降0.1個百分點；就業主體人群的失業率，25至59歲的調查失業率是4.4%，比上月下降了0.2%。

付凌暉分析，改善的原因包含，經濟恢復，用工需求在增加；服務業加快恢復，數據顯示，5月大陸服務業生產指數兩年平均增長6.6%，比4月加快了0.4個百分點；受益於就業優先政策，指政府頒布的穩崗政策發揮影響。

不過，他同時也說，就業情況確實仍有壓力。今年城鎮新增勞動力大概有1400多萬，其中大學畢業生達到909萬，總量壓力存在。大學生就業難和企業招工難並存。另外，部分接觸型的服務業恢復還比較慢，可能對就業也帶來了一些不利的影響。