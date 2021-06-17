中國製裝備 助雅萬高鐵建設

當地時間6月15日，首批由中國大陸發往雅萬高鐵的接觸網支柱抵達印尼西爪哇省萬隆市的雅萬高鐵施工現場，雅萬高鐵即將全面進入接觸網施工建設階段。中國大陸生產的高鐵裝備正在助力中國大陸首個海外高鐵項目—雅萬高鐵優質建設。

中新社報導，中鐵電氣化局16日披露，此次運抵的首批接觸網支柱，由中國中鐵電氣化局工業公司生產製造，共包含10個種類，總重40餘噸。產品嚴格按照雅萬高鐵接觸網設計方案和技術參數要求進行高標準生產，採用工業機器人編程技術，使用三維立體鑽、火焰切割機械臂、數控激光切割機等一系列數字化機加工設備，自動完成結構件的下料、切割、裝配、焊接等關鍵生產製造環節，實現了對高鐵鋼結構支柱的高精度自動化生產。

同時，針對東南亞溫暖潮濕氣候特點，接觸網支柱表面經過噴砂鍍鋅處理後，還噴塗了金屬氟碳漆，噴塗標準達到了「鋼結構防腐塗裝技術條件」中最高防腐等級要求，為雅萬高鐵電氣化系統施工建設提供根本保障。

此外，中鐵電氣化局正在生產的變壓器、調壓器等高鐵供變電設備，將按照既定要求，陸續發往雅萬高鐵現場。