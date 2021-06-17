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烏東德水電站 全部機組投產發電

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
金沙江烏東德水電站首批機組2020年6月29日投產發電。（新華社）
金沙江烏東德水電站首批機組2020年6月29日投產發電。（新華社）

6月16日11時12分，世界第七、中國大陸第四大水電站—烏東德水電站最後一台機組順利完成72小時試運行，成功併入南方電網，正式投產發電。至此，烏東德水電站12台機組全部投產發電。

新華社報導，烏東德水電站位於雲南省昆明市祿勸縣和四川省涼山州會東縣交界的金沙江河道上，是實施「西電東送」的大陸國家重大工程，開發任務以發電為主，兼顧防洪、航運。電站共安裝12台單機容量85萬千瓦水輪發電機組，是目前世界上已投產單機最大的水輪發電機組，總裝機容量1020萬千瓦。

烏東德水電站工程於2015年底開工建設，2020年6月29日首批機組投產發電。三峽集團烏東德電廠廠長王金濤表示，截至2021年6月15日，該電站已累計發電近245億度，相當於替代約768萬噸標準煤。如果沒有這些清潔水電的加入，中國大陸將因使用化石燃料增排二氧化碳約1920萬噸、二氧化硫約6.5萬噸。

三峽集團烏東德工程建設部主任楊宗立指出，該電站投產發電以來，充分發揮了發電、防洪、促進地方經濟社會發展等綜合效益，有力助推「碳達峰、碳中和」目標實現，推動長江經濟帶高質量發展和區域經濟協調發展。全部機組投產發電後，將進一步保障粵港澳大灣區電力供應。該電站機組滿發狀態下，一年可發電約389億度。

烏東德水電站

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