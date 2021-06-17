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閩拓展融資渠道 對接台胞台企需求

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

日前，福建首筆「台商興業貸」業務花落台資企業漳平鴻鼎茶業有限公司。福建省商務廳16日通報，目前，福建全省銀行機構累計為近900家台資企業提供授信近千億元人民幣，貸款餘額近400億元人民幣。

中新社報導，福建是台商投資大陸最早也最為密集的區域之一。截至2020年底，福建全省累計吸收台資項目2萬多項，實際利用台資300多億美元，位居大陸各省市區第三位。

福建師範大學經濟學院教授黃茂興受訪指出，隨著持續發展，「融資難、融資貴」成為台胞台企反映最為突出的問題之一。近年來，福建以問題為導向，精準對接台胞台企融資需求，積極拓展融資渠道，努力破解融資瓶頸，助力台胞台企堅定扎根發展信心。

自2004年底在福建投資創辦鴻鼎茶業以來，台商李志鴻已在有著「大陸阿里山」之稱的漳平永福台灣農民創業園擁有2200多畝高山茶園。李志鴻說，在無法提供抵押物情況下，銀行解決流動資金需求，堪稱及時雨。

目前，福建省金融服務雲平台開設了台胞台企金融服務區，積極為台胞台企提供便利化、智能化、普惠化的金融服務。興業銀行針對台胞台企專門制定了綜合金融服務方案，以「探索海峽兩岸融合發展新路」為主線，通過打造專屬金融產品、推動線上化服務、開闢綠色通道等措施，著力解決中小台資企業「融資難、融資貴」等問題。

統計數據顯示，已有25個台灣金融機構落戶福建省，其中在閩台資銀行６家，居大陸第2位，僅次於上海。首家兩岸合資消費金融公司—廈門金美信消費金融於2018年10月正式開業，首家兩岸合資全牌照證券公司—廈門金圓統一證券於2020年9月在廈門揭牌開業。

福建銀保監局副局長王勇表示，要把福建建設成為兩岸金融往來最便捷、合作最緊密、政策最開放、服務最貼心、交流最活躍、情感最融洽的台胞台企登陸第一家園。福建省商務廳相關負責人表示，將積極溝通對接台資金融機構，推動更多大項目、好項目落地福建，更好地服務在閩台胞台企。

福建 台商 廈門

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