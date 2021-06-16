華為晶片斷供 傳不推出Mate 50系列手機

由於美國制裁導致5G晶片斷供，據報導，華為今年將不會發表新一代的Mate系列旗艦手機。這是華為自2013年推出Mate系列以來首度中斷更新。對此，華為尚未正式回應。

據陸媒「晚點LatePost」16日報導，按照華為以往的手機新產品發表節奏，Mate 50系列本該在今年9月發表，並搭載新一代華為自研的5G高階晶片，與即將在秋季上市的iPhone 13展開競爭。

但美國的連番制裁，已讓華為難以從供應鏈上獲得研發、生產新一代高階晶片的支援，這意味著華為很難在2020年發表的5nm晶片基礎上再進一步。

相較之下，華為的對手們卻紛紛進入了「後5nm」階段。據報導，高通、聯發科等廠商的新款旗艦手機晶片大概率是4nm製程，蘋果今年也會對原有的5nm晶片進行優化升級（A15仿生晶片）。

與此同時，華為此前囤積的高階晶片等零件也正快速消耗。據負責債券登記、託管的上海清算所資料，從2020年9月底到2021年3月底的半年中，華為的庫存規模少了人民幣590億元。

今年以來，華為只發表了供貨不多的Mate X2折疊手機。本該在3月發表的P系列P50手機也暫未上市。

根據市場研究機構Canalys數據，華為手機（不含榮耀）在2021年第一季的出貨量為1860萬支，比2019年同期的5910萬支大減7成。

報導稱，華為手機業務已將維繫現有用戶作為核心策略。具體措施包括低價給已售華為手機更換電池、後蓋，甚至是螢幕、主機板、鏡頭等元件，以及正式推出手機版鴻蒙作業系統（HarmonyOS）。

去年10月，華為遭美國制裁禁令生效的一個月後，仍發表搭載自主研發麒麟9000晶片的Mate 40旗艦手機系列。華為消費業務CEO余承東此前表示，因為麒麟晶片無法繼續生產，Mate 40系列將成最後一款搭載麒麟晶片的系列手機。

Mate 40系列上市後迄今，疑似因為庫存晶片不足，在中國大陸也一直處於缺貨狀態。