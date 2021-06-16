陸官方投放儲備 銅、鋁、鎳商品期貨應聲下跌

大陸國家糧食和物資儲備局將於近期分批投放銅、鋁、鋅等，受消息影響，大陸商品期貨今（16）日多數下跌，有色金屬領跌，滬鎳主力合約重挫3.7%，滬銅下跌2.6%，熱卷、螺紋等跌近3%。

證券時報報導，依照大陸國務院常務會議關於做好大宗商品保供穩價工作部署，大陸國家糧食和物資儲備局將於近期分批投放銅、鋁、鋅等儲備。投放面向有色金屬加工製造企業，實行公開競價。

深圳商報報導，有消息稱，此次拋儲對象為下游終端企業，且各品種接貨量存在最低要求標準，投放時間為每個自然月月底，持續至今年底。

受消息影響，今日大陸期貨商品滬鋁、棕櫚等跌超過1%；股市方面，有色金屬板塊領跌，華友鈷業跌停，雲鋁股份、天山鋁業重挫8%。

從今年3月開始，市場上就一直有關於國儲局拋儲的傳聞。這也意味大陸對大宗商品的價格不再停留於口頭警示，調控的重拳開始實處。

方正中期期貨分析師曾俊暉表示，在拋儲消息開始在市場上發酵時價格有所承壓，但是在拋儲落地後基本回歸原來的走勢，大陸國儲拋售更多的影響的是市場預期，在預期結束後對於銅價的影響或較為有限，因為不可能無限制的拋售。

中信建投期貨分析師張維鑫認為，LME現貨當下處於貼水狀態，大陸現貨則是升水狀態，進口銅溢價已經創下多年新低，但進口虧損依然在每噸人民幣700元。拋儲將使得大陸境內顯性庫存去化放緩，現貨升貼水走弱，並將進一步抑制進口銅流入，使得海外庫存壓力上升。