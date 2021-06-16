李克強挺民企：中小企鋪天蓋地 大企業才能頂天立地

大陸國務院總理李克強16日在吉林長春考察中韓（長春）國際合作示範區。他表示，中國大陸歡迎更多外國中小企業來華投資興業，中方會一視同仁，並稱中小企業鋪天蓋地，大企業才能頂天立地。

據中國政府網發布，李克強考察該區於2020年4月設立，目前共有中外企業近700家。

李克強詢問園區內兩位韓企負責人為何選擇來這裡投資，他們表示，長春與韓國地理距離近，汽車產業鏈條完備，教育和人才資源也很豐富，在這裡投資是一個很好的選擇。

李克強又問他們目前有什麼困難需要解決。一位企業負責人說，希望對外國中小企業來華投資提供更多的政策指導和支持。

李克強說，中國歡迎更多外國中小企業來華投資興業，我們會一視同仁。中小企業鋪天蓋地，大企業才能頂天立地。政府會想辦法，解決中小企業遇到的共性問題，讓他們蓄積持續發展的動力。

他表示，吉林面向東北亞，要不斷擴大開放。東北振興還是要靠改革開放，讓活力迸發出來，通過吸引各方人才技術，在東北亞乃至全世界的流動大市場中，提高東北自身的競爭力。東北這個「龍頭」要昂起來，在改革開放中顯示新的風采。