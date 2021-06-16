需求提前釋放、缺晶片 大陸5月手機出貨量大跌逾3成
大陸工信部直屬的中國信通院16日發布報告指出，5月大陸國內手機出貨量2296.8萬支，年減32%，其中智慧手機出貨量2,260.4萬支，年降30.8%，這是大陸國內手機出貨量連續第二個月大幅下降，4月大陸國內手機出貨量年降幅達34%。
路透報導，不過，1到5月，大陸市場手機整體出貨量累計1.48億支，較去年同期增長19.3%，其中，智慧手機出貨量1.46億支，增長20.3%。
中國信通院報告解釋，4、5月分大陸手機出貨量較去年同期有所下降主要受三方面因素影響：第一，第一季大陸國內市場手機出貨量較去年同期增長超過100%，需求提前釋放；第二，產業鏈上游手機晶片供應偏緊；第三，華為出貨量大幅下降，其他廠商未能完全彌補華為空缺。
報告還指出，今年1到5月，大陸國內市場5G手機出貨量1.08億支，較去年同期增長134.4%，占同期手機出貨量的72.8%。
在大陸國內外手機市場品牌構成上，5月大陸國產品牌手機出貨量為1,924.9萬支，較去年同期下降37.8%，占同期出貨量的83.8%；1到5月大陸國產品牌手機出貨量累計1.31億支，增長16.7%，占同期出貨量的88%。
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