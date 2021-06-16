快訊

三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸方是否採認台灣疫苗？馬曉光稱各方質疑有效力

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國大陸國台辦發言人馬曉光。圖／取自人民網
中國大陸國台辦發言人馬曉光。圖／取自人民網

台灣高端疫苗10日宣布二期解盲成功，預計7月施打，有聲音呼籲綠營政治人物應率先施打，中國大陸國台辦發言人馬曉光今表示，這很難評論，但之後又說「既然他們推薦，不如從善如流。」

台灣已陸續接種進口疫苗，對於未來中國大陸方面是否會採認這些疫苗效力？馬曉光回應，世衛專家提醒，目前沒有證據表明已接種人群不再具有傳播病毒風險，接種過的人也需要採取同樣防護措施。專業的問題，將來還是請專業人士來評估。

有媒體詢問，未來中國大陸方面是否會採認台灣的高端疫苗？馬曉光則回應，據台媒報導，目前有65%的台灣民眾表示不願意施打台產疫苗。更有媒體和專業人士指出，台產疫苗沒有經過三期臨床就準備施打，質疑其安全性和有效力，質疑是否會被世衛組織和國際社會採認。

馬曉光最後說，「在這種情況下，你問我的問題，好像沒有什麼討論的現實意義可言。」

高端疫苗 馬曉光 國台辦

延伸閱讀

G7峰會後28架共機擾台 國台辦宣稱遏制台獨

台企加速西進 Q1在陸新設家數年增33.4%

台美TIFA重啟談判 陸：反對台美簽定具主權意涵協議

台拒陸疫苗 國台辦：操弄兩岸對抗比民眾生命更重要？

相關新聞

需求提前釋放、缺晶片 大陸5月手機出貨量大跌逾3成

大陸工信部直屬的中國信通院16日發布報告指出，5月大陸國內手機出貨量2296.8萬支，年減32%，其中智慧手機出貨量2,...

黑石傳收購SOHO中國 將成陸最大房產投資

彭博引述知情人士稱，黑石集團即將達成收購SOHO中國的協議，最快將在本周宣布交易，這將是其在大陸最大的房地產投資。消息稱...

各界關注台山核電廠 陸核安局：少量燃料棒破損屬常見

近日CNN關於台山核電廠有關情況的報導引起關注，大陸生態環境部（大陸國家核安全局）相關負責人回應表示，台山核電廠1號機組...

台美TIFA重啟談判 陸：反對台美簽定具主權意涵協議

中斷五年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將重新啟動，並希望簽署雙邊貿易協定（BTA），對此，中國大陸國台辦發言人馬曉...

陸方是否採認台灣疫苗？馬曉光稱各方質疑有效力

台灣高端疫苗10日宣布二期解盲成功，預計7月施打，有聲音呼籲綠營政治人物應率先施打，中國大陸國台辦發言人馬曉光今表示，這很難...

台企加速西進 Q1在陸新設家數年增33.4%

大陸商務部數據顯示，第1季大陸新設台資企業1,195家，年增33.4%。大陸國台辦發言人馬曉光今（16）日表示，這說明大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。