陸方是否採認台灣疫苗？馬曉光稱各方質疑有效力

台灣高端疫苗10日宣布二期解盲成功，預計7月施打，有聲音呼籲綠營政治人物應率先施打，中國大陸國台辦發言人馬曉光今表示，這很難評論，但之後又說「既然他們推薦，不如從善如流。」

台灣已陸續接種進口疫苗，對於未來中國大陸方面是否會採認這些疫苗效力？馬曉光回應，世衛專家提醒，目前沒有證據表明已接種人群不再具有傳播病毒風險，接種過的人也需要採取同樣防護措施。專業的問題，將來還是請專業人士來評估。

有媒體詢問，未來中國大陸方面是否會採認台灣的高端疫苗？馬曉光則回應，據台媒報導，目前有65%的台灣民眾表示不願意施打台產疫苗。更有媒體和專業人士指出，台產疫苗沒有經過三期臨床就準備施打，質疑其安全性和有效力，質疑是否會被世衛組織和國際社會採認。

馬曉光最後說，「在這種情況下，你問我的問題，好像沒有什麼討論的現實意義可言。」