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台美TIFA重啟談判 陸：反對台美簽定具主權意涵協議
中斷五年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將重新啟動，並希望簽署雙邊貿易協定（BTA），對此，中國大陸國台辦發言人馬曉光今（16）日表示，堅決反對美國與台灣地區談判和簽訂任何具有主權意涵的協議。
中國大陸國台辦旗下中國台灣網報導，馬曉光表示，中方堅決反對美國與台灣談判和簽訂任何具有主權意涵的協議。民進黨當局「倚美謀獨」，不惜進口萊豬頻頻出賣民眾利益。可以想像，民進黨當局為一黨私利，只會繼續損害廣大台灣同胞的利益福祉。
美國貿易代表辦公室日前發表新聞稿，美台將恢復台美貿易暨投資架構協議(TIFA)商談。台灣將提出希望與美國簽署雙邊貿易協定（BTA）。
台美雙方敲定數周內將召開第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，重啟已暫停四年多的貿易和投資商談，本次將以視訊方式召開。
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