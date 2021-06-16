台拒陸疫苗 國台辦：操弄兩岸對抗比民眾生命更重要？

台灣爆發疫情，確診患者死亡率超過3%，各界要求鬆綁縣市自購疫苗呼聲高，但蔡政府拒絕大陸方面提供疫苗，大陸國台辦發言人馬曉光今表示，民進黨當局採「拖字訣」使一些縣市和民間、企業界在疫苗採購上困難重重，難道操弄兩岸對抗比民眾的生命健康安全更重要嗎？

據中國台灣網報導，馬曉光表示，大陸高度重視廣大台灣同胞的生命健康安全。疫情爆發後，一開始就表示願盡最大努力協助廣大台灣同胞盡快應對疫情，多次表示讓廣大台灣同胞盡快有疫苗可用，願向台灣同胞提供安全高效的疫苗。

馬曉光指出，近一個月，台灣一些政黨、縣市、團體和人士不斷呼籲開放引進大陸疫苗或購買上海復星醫藥集團參與研發和代理的德國拜恩泰科公司（BNT）的mRNA新冠疫苗。民進黨當局依然拒絕引進大陸疫苗。對台灣民間進口疫苗，也不斷人為設置障礙，通過繁瑣的程序和苛刻的要求層層設卡。這種「拖字訣」使一些縣市和民間、企業界在疫苗採購上困難重重，台灣在最需要疫苗的時候仍然用不上疫苗。

馬曉光批評，難道操弄兩岸對抗、謀求一黨私利比民眾的生命健康安全更重要嗎？在嚴酷的現實面前，越來越多的台灣同胞認識到，在急難關頭民進黨當局投靠的外國勢力，並不把台灣民眾的利益福祉當回事兒。民進黨當局早一天撤除大陸疫苗輸台的政治障礙，民眾生命健康安全就能早一天得到保障。

馬曉光稱，截至6月14日，大陸已接種疫苗超過9億劑次。大陸國藥和科興兩款被世衛組織認可的疫苗在90多個國家和地區獲批上市或緊急使用，向全球供應超3.5億劑，充分顯示出大陸疫苗具有良好安全性和保護力。