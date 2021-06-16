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人幣中間價續貶 創近3周新低

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人民幣中間價今（16）日為6.4078兌1美元，較上個交易日跌8基點，創近三周新低。美聯社
人民幣中間價今（16）日為6.4078兌1美元，較上個交易日跌8基點，創近三周新低。美聯社

大陸外匯交易中心公告，人民幣中間價今（16）日為6.4078兌1美元，較上個交易日跌8基點，連跌第二日，創5月26日以來近三周新低，上個交易日報6.4070。

中國人民銀行旗下的金融時報昨日撰文指出，隨著美國疫情受控、經濟復甦，美元中長期料有較大反彈的背景下，人民幣匯率面臨貶值壓力，預期下半年人民幣易貶難升。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉分析，預期2021年大陸經濟將是前高後低的走勢，而美國和全球可能是前低後高，下半年中美經濟增速差縮小或使人民幣匯率承壓。在此背景下，人民幣不會出現單邊上漲趨勢。

值得一提的是，投資者在周三美國聯準會宣布政策決定之前減少對美元的做空，因擔心偏向鷹派的政策可能被低估。此舉導致空頭再度陷入與強韌美元的角鬥。

美元連續第三天上漲，過去五天中也有四天走高。與此同時衡量看漲和看跌期權平衡的風險逆轉指標表明，看多情緒達到4月以來最高。

人民幣 中國人民銀行

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