中國大陸神舟十二號載人太空船明發射 3太空人名單確定

中國大陸「中國載人航天工程辦公室」16日上午在酒泉衛星發射中心舉行記者會，辦公室主任助理季啟明宣布，經太空站階段飛行任務總指揮部研究決定，將於北京時間6月17日9時22分，發射神舟十二號載人太空船，執行此次發射任務的長征二號F遙十二火箭16日上午進行推進劑加注。

據新華社報導，神舟十二號載人太空船三人乘組名單確定另有三人預備。

中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明在記者會上指出，神舟十二號載人太空船飛行乘組由太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波三人組成，聶海勝擔任指令長。預備太空人為翟志剛、王亞平、葉光富。

據報導，三名太空人中，特級太空人聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，特級太空人劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，二級太空人湯洪波是首次飛行。